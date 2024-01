Quase mil imóveis serão regularizados em Itapevi

O governo federal em parceria com a Prefeitura de Itapevi dará início à regularização fundiária para mais 957 imóveis de quatro bairros. Os beneficiados receberão a certidão de matrícula individualizada.

Segundo a administração municipal, a ação atenderá 14 núcleos, divididos em sete áreas, nos bairros Jardim Santa Rita, Vila Santa Rita, Jardim Itacolomi e Jardim Marina.

A primeira reunião será neste sábado (27), às 10h, com as famílias de um núcleo de 234 moradias do Jardim Santa Rita que passarão pela legalização. O encontro será no CEMEB Eduardo João da Silva (Rua San José, 38 – Jardim Santa Rita).

Nas reuniões, os residentes conhecerão o projeto, e será exibida a planta com as medidas de cada imóvel. “O município tem o dever de ajudar quem mais necessita e alimenta o sonho de ter a sua casa própria de modo legal e de papel passado. É isso o que faremos novamente para garantir cidadania com o registro das moradias junto ao Cartório de Registro de Imóveis”, afirmou o prefeito de Itapevi, Igor Soares.