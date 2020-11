Quatro são presos com meia tonelada de maconha em Osasco

Na madrugada desta quinta-feira (19), três homens e uma mulher grávida foram presos em flagrante por tráfico de drogas, no Jardim Cipava, em Osasco. Mais de meia tonelada de maconha foram apreendidos.

publicidade

A Polícia Militar chegou ao local, uma residência onde funcionava uma venda de cigarros de fachada para camuflar o comércio das drogas, por meio duas denúncias anônimas via COPOM.

“Nós recebemos uma primeira denúncia em um endereço próximo dessa rua, mas como não era exato local dos fatos, fizemos um patrulhamento e nada de ilícito foi encontrado. Houve uma reiteração dessa denúncia, quando passaram mais informações de que este veículo branco estaria envolvido e que estariam manuseando drogas e armas nesse local”, explicou o soldado Neto, à reportagem do “Balanço Geral”, da Record TV.

publicidade

Os PMs avistaram o carro branco e, ao perceber que os indivíduos ficaram nervosos com a presença da viatura, realizaram a abordagem. No carro, foi localizada uma pequena quantidade de drogas. Já no imóvel, que armazenava uma grande quantidade de caixas e embalagens, mais de meia tonelada de maconha foram encontradas.

Na casa, também foram encontrados e apreendidos munições, balanças de precisão e um caderno de anotações. Quatro indivíduos, dentre eles uma mulher grávida, foram presos em flagrante.