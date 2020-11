Portal do Trabalhador de Osasco divulga novas vagas de emprego nesta quinta (19)

O Portal do Trabalhador de Osasco divulgou, na tarde desta quinta-feira (19), novas vagas de emprego. Há oportunidades para churrasqueiro, fiscal de loja, gerente de loja e supermercado, motorista de caminhão e auxiliar de logística.

A vaga para motorista de caminhão exige que o interessado tenha ensino fundamental completo e CNH. Já a oportunidade para auxiliar de logística é destinada para homens que tenham entre 25 e 45 anos. Para esta e as demais oportunidades, é necessário ter ensino médio completo e seis meses de experiência na função.

Como se candidatar às vagas de emprego no Portal do Trabalhador:

O interessado em alguma das vagas deve agendar data e horário para comparecer em uma das unidades do Portal do Trabalhador de Osasco, portando carteira de trabalho, documentos originais e currículo. O agendamento e mais informações podem ser solicitados por meio do telefone (11) 3653-1133.

Confira as vagas de emprego divulgadas nesta quinta:

