Queda de árvore interrompe circulação de trens entre Barueri e Itapevi na manhã desta quinta

A operação Paese foi acionada para transportar passageiros no trecho paralisado, mas passageiros reclamam de ônibus insuficientes

A queda de uma árvore durante a madrugada interrompeu a circulação de trens entre Barueri e Itapevi, na Linha 8 da CPTM, e complica a vida dos passageiros na manhã desta quinta-feira (28).

A operação Paese, com ônibus, foi acionada para transportar passageiros no trecho paralisado. No entanto, os pontos de ônibus da região ficaram lotados e os passageiros reclamam que não há veículos suficientes para transportá-los. Também houve registro de aglomeração, informou a TV Globo.

A árvore caiu por volta das 4h, em meio a um temporal, em fios de eletricidade para os trens operarem. Por volta das 7h30, funcionários da CPTM trabalhavam para remover a árvore e normalizar a operação.

