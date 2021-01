Osasco é a 3ª melhor cidade do país para empreender

Osasco é a terceira cidade do Brasil em empreendedorismo, revela o Índice de Cidades Empreendedoras-2020 (ICE). Conduzido pela Endeavor em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o levantamento será divulgado em sua íntegra nesta quinta-feira (28).

publicidade

No ranking principal, Osasco fica atrás somente das capitais São Paulo e Florianópolis (SC). Depois aparecem Vitória (ES) e Brasília (DF), que configuram o 4° e 5° lugar e são seguidas das cidades paulistas São José dos Campos, São Bernardo do Campo e Jundiaí, respectivamente nas 6ª, 7ª e 8ª posições.

“A desburocratização para a abertura de empresas e a localização da cidade, com fácil acesso às marginais do Pinheiros e do Tietê, além de Rodoanel e as rodovias Castello Branco, Anhanguera e Raposo Tavares contribuíram para essa classificação de Osasco. Continuaremos trabalhando para atrair novas empresas, a fim de gerar empregos e renda à nossa população”, disse o prefeito Rogério Lins (Podemos).

publicidade

Para a elaboração do ranking, o estudo analisou as cem cidades mais populosas do Brasil em sete determinantes: ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso a capital, inovação, capital humano e cultura empreendedora.

>>> Leia também: Internos da Fundação CASA em Osasco são aprovados para Etec e Fatec