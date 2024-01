Quinta (23) tem seleção em Barueri para vagas de emprego no Supermercado São Vicente

O Supermercado São Vicente, em parceria com a Casa do Trabalhador de Barueri, realiza uma seletiva para recrutar profissionais para diversas vagas. A seleção será feita nesta quinta-feira, no ginásio do Jardim Regina Alice (confira o endereço abaixo).

As oportunidades são para trabalhar no Supermercado São Vicente da Estrada dos Romeiros, 448 – Vila Boa Vista.

A empresa oferece salário compatível com o mercado, assistência médica Unimed, assistência odontológica Bradesco ou Uniodonto, vale-transporte, seguro de vida e Gympass.

Os interessados devem ter 18 anos ou mais e ensino médio completo. Não é necessário ter experiência, exceto para a função de padeiro (seis meses).

As vagas disponíveis são para:

Ajudante de açougue;

Balconista de frios;

Balconista de padaria;

Fiscal de loja;

Operador de caixa;

Operador de e-commerce;

Padeiro;

Repositor de mercearia;

Repositor de vegetais.

SERVIÇO

Local do processo seletivo: Ginásio Francisco Pedro César (Rua Mar Negro, 155 – Jardim Regina Alice)

Quando: 25 de janeiro (quinta-feira), das 9h às 11h

Pede-se aos candidatos que compareçam com documentos pessoais e currículo atualizado.