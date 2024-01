Espaço Catedral de Osasco prepara baile anos 70, 80 e 90 com música ao vivo e DJ

O espaço de festas da Catedral de Santo Antônio, em Osasco, receberá no dia 3 de fevereiro um baile dedicado aos hits dos anos 70, 80, 90 e sucessos atuais para toda a família.

O baile contará com a presença de nosso vigário Padre Vinícius Soares e ainda terá música ao vivo com as Bandas “Zafira Music” e “Os Sessentões” e as mixagens do DJ Chorinho R. Andrade.

Para completar a diversão, serão comercializados bebidas e porções de calabresa, fritas, salgadinhos fritos sortidos e mini pastéis.

Os ingressos já estão disponíveis por R$ 50 (individual) ou R$ 80 (casal) e podem ser adquiridos na Secretaria Paroquial, aberta todos os dias das 8h30 às 19h30 ou no Sympla.

Toda a renda do evento será revertida para a construção da nova Catedral de Santo Antônio.

SERVIÇO

Baile Anos 70, 80, 90 e atuais

Quando: Dia 3 de fevereiro, das 20h às 2h

Onde: Espaço Catedral – Rua Dom Ercílio Turco, 60 – Vila Osasco

Quanto: R$ 50,00 individual ou R$ 80,00 casal

Ingressos: Baile dos anos 70, 80 e 90! em Osasco – Sympla ou na Secretaria Paroquial (Avenida Santo Antônio, 1090)