Quinta-feira tem seleção para vagas de soldador, montador e mais em Santana de Parnaíba

A Prefeitura de Santana de Parnaíba informou por meio das redes sociais que na quinta-feira (11) será realizada, das 9h às 16h, uma seleção para diversas vagas de emprego. A ação ocorrerá no PAT da cidade (Rua 15 de Novembro, 625, Centro – em cima dos Correios).

As vagas disponíveis são para as funções de: soldador, montador, montador final, eletricista de comissionamento, eletricista de teste, eletricista de montagem final, mecânico de refrigeração, dobrador CNC e operador de máquina de corte.

Também há oportunidades para operador de máquina CNC, pintor eletrostática, pintor líquido, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro de automação, engenheiro de qualidade, engenheiro HVAC, projetista mecânico e projetista elétrico.

As vagas são destinadas a candidatos de ambos os sexos. Para participar do processo de seleção, basta comparecer no dia, horário e local informados a cima portando carteira de trabalho, RG, CPF e currículo atualizado.