Mônica Veloso, sindicalista de Osasco, toma posse no “Conselhão”

O Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável (CDESS), órgão de assessoramento direto ao presidente da República em todas as áreas de atuação do Poder Executivo, na formulação de políticas e diretrizes voltadas ao desenvolvimento econômico, social e sustentável do País, tomou posse no último dia 4 de maio. E conta com a participação de mais um osasquense.

A sindicalista Mônica Veloso (PDT), vice-presidenta do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e ex-Secretária de Política para Mulheres e Promoção da Diversidade de Osasco, foi indicada pela Força Sindical para compor, ao lado de 239 pessoas, o Conselho de maior representatividade entre os organismos consultivos. O Conselhão, como é chamado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), terá um papel fundamental de construção e conciliação social para monitorar e contribuir para que as políticas públicas retomem o protagonismo na inclusão e combate as desigualdades.

Segundo Mônica, o conselho vai trabalhar no formato de um comitê gestor, com comissões temáticas e grupos de trabalho. Nas comissões temáticas estarão os grandes temas geradores enquanto os grupos de trabalho vão atuar de forma mais focal, em cada projeto específico. “Isso vai dar agilidade na construção, avaliação e monitoramento das políticas públicas que o governo está implementando”, explica, ao Visão Oeste.

Mônica afirma que sua indicação representa abertura para as diversas formas de representatividade contidas em seu trabalho: regional, de gênero e dos trabalhadores e trabalhadoras. “Nós também temos de poder levar a nossa regionalidade. A nossa cidade está representada, nosso sindicato e a classe trabalhadora”, disse a nova conselheira, destacando que a dinâmica do Conselho, que potencializa o olhar regional, vai ajudar a respeitar as particularidades das políticas a serem implantadas.

Além disso, Mônica ressalta ainda o desenvolvimento sustentável, com foco central no crescimento produtivo com geração de empregos de qualidade e direitos fundamentais respeitados. “Nosso maior desafio é a reconstrução. Um País que reconheça o Brasil diverso, plural, potencialmente uma liderança mundial em produção, mas fundamentalmente um Brasil com oportunidades iguais e equânimes. Mais que pronta para este trabalho”, conclui.

Da região, além da sindicalista, o empresário osasquense Bruno Sindona também compõe o Conselho.