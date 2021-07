Quinta temporada da ótima sitcom Superstore chega ao Amazon Prime Video

Por Leandro Conceição*

Uma das boas novidades que acabam de chegar ao serviço de streaming Amazon Prime Video é a quinta temporada da série de comédia Superstore. Trata-se de uma sitcom que deve agradar aos “órfãos” de The Office, que em sua versão norte-americana é talvez a série mais vista do período de quarentena por todo o mundo.

The Office é genial e fez escola, com várias reproduções dela em ambientes diferentes… Se Brooklin 99 é uma espécie de The Office policial (ótima, porém muitas vezes surreal demais), Superstore é uma espécie de The Office no supermercado.

A sitcom consegue, com bom humor e (quando possível) leveza, discutir temas importantes, principalmente relacionados a questões trabalhistas e o muitas vezes cruel poderio econômico das grandes corporações. Superstore usa como poucas o humor como forma de crítica social.

A aproximação com o estilo The Office se justifica: o criador de Superstore é Justin Spitzer, que foi redator da série de Michael Scott e cia. por sete anos.

SUPERSTORE// Sinopse: America Ferrera (Ugly Betty) e Ben Feldman (Mad Men) estrelam uma comédia hilariante sobre uma família única de funcionários de uma super megastore. Dos novatos de olhos brilhantes aos veteranos, passando pelas contratações de verão e os gerentes, eles enfrentam uma hilariante rotina.

