Rapaz é morto a pauladas após perseguir a ex-namorada em Barueri

Um homem de 23 anos foi morto a pauladas, no Jardim Esperança, em Barueri, na madrugada de quarta-feira (20). De acordo com a polícia, ele perseguiu e tentou agredir a ex-namorada por não aceitar o fim do relacionamento.

O agressor é o atual namorado da mulher que vinha sendo perseguida. No dia em que foi morto, o ex-companheiro teria ido até a casa da mulher para fazer ameaças ao casal. O atual namorado então pegou um pedaço de madeira e partiu para cima do rapaz.

Câmeras de monitoramento registraram as agressões, na rua Dempachi Nakaiama. As imagens são fortes. O rapaz espancado foi socorrido pela Guarda Civil Municipal de Barueri, que o encaminhou ao pronto socorro central. Ele chegou com vida, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.

Com as imagens em mãos, os policiais conseguiram chegar até o casal, que foi preso em flagrante nesta quarta-feira e deve responder por homicídio qualificado em razão de motivo torpe.