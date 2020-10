Recém-premiada como melhor indústria farmacêutica, Eurofarma tem vagas abertas em Itapevi

A Eurofarma, recém-eleita a melhor Indústria Farmacêutica de 2020 em premiação da revista “Época Negócios”, está com vagas de emprego abertas em Itapevi. No prêmio, o grupo farmacêutico brasileiro se destacou ainda nas categorias “Sustentabilidade” e “Visão de Futuro”.

“Acreditamos na geração e no compartilhamento de valor com nossos colaboradores e com a sociedade. Somos cientes também dos desafios futuros e das oportunidades de melhoria. Estamos orgulhosos desta premiação e todos aqui merecem esse reconhecimento”, declarou Maurizio Billi, presidente da Eurofarma.

Em relação às oportunidades de emprego, a empresa está com vagas abertas para preencher o seu quadro de funcionários em Itapevi. Há vagas para analista bioquímico júnior, analista de desenvolvimento analítico, analista de pesquisas clínicas pleno, analista de documentação pleno e técnico, enfermeiro, farmacotécnico sênior, gerente de assuntos regulatórios, entre outras.

Para a vaga de analista bioquímico júnior, é necessário ter ensino superior em Química, Farmácia ou áreas relacionadas, conhecimento de normas nacionais e internacionais relacionadas a bioanálises (ANVISA RDC 027/12, FDA, EMA), conhecimento de técnicas analíticas como HPLC e LC-MS/MS, domínio em Word e Excel. Desejável inglês intermediário ou avançado e experiência em processamento de amostras biológicas, pesquisa desenvolvimento e validação de ensaios bioanalíticos.

Para a função de enfermeiro é necessário ter especialização em Enfermagem e Saúde da Família (com experiência na área), conhecimento avançado em pacote Office, possuir COREN ativo, além de experiência comprovada em Enfermagem do Trabalho ou Ambulatório de Saúde Corporativa e disponibilidade para trabalhar em horários diferenciados.

A oportunidade para farmacotécnico exige que o interessado tenha graduação em farmácia, vivência em desenvolvimento de produtos inovadores, genéricos e similares (formas farmacêuticas sólidas, semissólidas, injetáveis e liofilizados); conhecimento das legislações vigentes para registros e pós-registro de produtos e experiência nas tarefas de implementações de pós registro de medicamento em ambiente produtivo. Desejável mestrado ou pós-graduação, inglês avançado e espanhol intermediário.

Já para a vaga de gerente de assuntos regulatórios, o candidato deve ter disponibilidade para viagens, graduação completa em Farmácia, inglê se espanhol fluentes, conhecimentos em legislações sanitárias nacionais e internacionais e inteligência regulatória, além de sólida vivência profissional, tendo atuado com gestão de projetos, processos e pessoas. Pós-graduação ou MBA é desejável.

Como se candidatar às vagas de emprego na Eurofarma

Os interessados em se candidatar às oportunidades de emprego devem acessar o site de vagas da empresa, escolher a vaga desejada e cadastrar o currículo online. Além de salário compatível com o mercado, o grupo oferece ainda um leque de benefícios que pode variar de acordo com a função.

Sobre a empresa

O Grupo Eurofarma é a primeira multinacional farmacêutica de capital 100% brasileiro e atua, desde sua fundação, em 1972, no setor de saúde produzindo e comercializando produtos e serviços para melhorar a qualidade vida das pessoas. Somente no Brasil, oferece 313 produtos, 649 apresentações, atende 25 especialidades médicas e cobre 89 classes terapêuticas, que representam 81% das prescrições no mercado de marcas.

A farmacêutica possui ainda operação própria em 20 países, com parque fabril no Brasil e plantas em outros seis países da América Latina. Em 2019, gerou vendas de R$ 5,6 bilhões e emprega mais de 7 mil colaboradores.

