Rede de cinemas abre 40 vagas de atendentes exclusivas para pessoas com deficiência

Uma grande rede de cinemas está com 40 vagas abertas exclusivamente para pessoas com deficiência atuarem como atendentes. As oportunidades de emprego estão disponíveis em várias cidades, entre elas Osasco, Barueri e Cotia, e estão sendo intermediadas pelo Portal do Trabalhador de Osasco.

O salário varia de acordo com os dias de trabalho, e os contratados poderão optar por escalas de 4×3, 5×2 ou 6×1, cujos detalhes serão informados no dia da entrevista. Entre os benefícios oferecidos estão vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida e ingressos para cinema.

Para se candidatar às vagas, é necessário ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio. Não é exigida experiência prévia, a empresa oferece treinamento.

Os interessados devem enviar nome, CPF, currículo e laudo que comprove sua deficiência para o WhatsApp (11) 94287-0324 até o dia 20 de junho. Se estiverem dentro do perfil exigido pelo empregador, um atendente do Portal entrará em contato.