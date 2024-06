PM prende dois em ocorrência de roubo de cargas em Osasco

Na segunda-feira (10), a Polícia Militar de Osasco desarticulou uma quadrilha especializada em roubo de cargas na região.

A ação teve início quando uma equipe do 14° Batalhão da PM foi acionada para apoiar outra viatura após uma tentativa de abordagem a um veículo suspeito. Nas proximidades, os policiais avistaram um indivíduo correndo perto de um caminhão Iveco. Após a abordagem imediata, o suspeito confessou sua participação no roubo e revelou que sua função era conduzir o veículo roubado até o local de descarga.

Na Rua Serra das Antas, na zona norte de Osasco, os agentes encontraram o caminhão Iveco com seu proprietário, que relatou ter sido trancado, junto com seu filho, no compartimento de carga pelos criminosos durante o assalto.

Com o apoio de outras viaturas, foi constatado que o veículo Gol usado pelos criminosos possuía queixa de furto. Outro infrator foi detido após tentar fugir com o carro.

Os suspeitos e os veículos envolvidos foram encaminhados ao 7º Distrito Policial de Osasco, onde o boletim de ocorrência foi registrado. Os infratores permaneceram à disposição da Justiça. O caminhão Iveco e sua carga foram restituídos ao proprietário, assim como o veículo Gol recuperado.