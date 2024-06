Dona de oficina é presa por esquema de peças falsas em Carapicuíba

A Polícia Civil desarticulou um esquema de adulteração de peças de veículos em Carapicuíba na segunda-feira (10). Uma mulher, sócia de uma oficina na cidade, foi presa por envolvimento no crime. Seu marido, também sócio do estabelecimento, é investigado.

De acordo com as investigações, os golpes eram aplicados dentro da própria oficina em Carapicuíba. Havia denúncias de que peças originais de carros esportivos e de luxo eram substituídas por outras sem procedência.

O casal era responsável por adquirir as peças ilícitas para serem trocadas pelos modelos originais. O alvo dos suspeitos eram carros esportivos e de luxo que estavam na oficina em para manutenção.

Durante a vistoria realizada pela polícia no estabelecimento, quatro carros, um caminhão e vários motores e câmbios de marcas e modelos diversos foram encontrados. As peças estavam com a numeração suprimida para impedir a identificação e rastreio. Tudo foi apreendido e exames periciais foram solicitados.

O caso foi registrado como adulteração de sinal identificador de veículo automotor no 1º Distrito Policial de Carapicuíba. A mulher, sócia da oficina envolvida no esquema, foi encaminhada à cadeia pública de Barueri, onde permanece à disposição da Justiça.