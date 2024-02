Rede municipal de Saúde de Itapevi agora conta com prontuários eletrônicos

A Prefeitura de Itapevi está implantando prontuários eletrônicos e um sistema informatizado em toda rede municipal de Saúde. A novidade também faz parte das ações do 65º aniversário da cidade, celebrado neste mês de fevereiro.

O sistema funciona em todas as unidades de saúde de Itapevi: Unidades Básicas de Saúde, Unidade de Saúde da Família, Pronto-Socorro Central, Pronto Atendimento Amador Bueno, Centro Integrado de Saúde (CIS) e demais estruturas de atendimento médico-hospitalar.

Com a medida, na prática, por exemplo, ao se consultar na unidade de saúde do Parque Suburbano e, posteriormente, ser atendido no Pronto-Socorro Central, o médico desta segunda unidade tem acesso ao registro e histórico do prontuário.

“Dará mais agilidade ao atendimento e possibilitará que os médicos tenham diversas informações que irão facilitar um diagnóstico mais seguro sobre a saúde do paciente”, resume o prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos).

Todos os atendimentos realizados na rede municipal também passam a ser compartilhados via e-SUS (rede eletrônica do Sistema Único de Saúde) e, com isso, as informações municipais abastecidas diretamente junto ao Governo Federal, permitindo maior transparência de dados, e posteriormente poderá auxiliar na adoção de políticas públicas que possam melhorar o atendimento na área da saúde.