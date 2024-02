O adolescente de 13 anos que foi resgatado ontem (28), após cair dentro de um bueiro ao ser levado por uma enxurrada, em Embu das Artes, não resistiu e morreu. Pablo Oliveira dos Santos sofreu parada cardiorrespiratória e chegou a ser levado ao Hospital Central da cidade.

O menino era filho único e apaixonado por futebol. Ele voltava do treino que fazia no mesmo bairro e estava perto de casa quando foi levado pela força da água, segundo informações do G1.