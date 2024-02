O último dia de fevereiro será de sol e calor, a exemplo do que foi os últimos dias. As nuvens aparecem ainda pela manhã e à tarde e à noite podem vir as típicas pancadas de chuva.

Saiba como ficam os termômetros.

Osasco

Mínima: 22°C

Máxima: 30°C

Barueri

Mínima: 22°C

Máxima: 30°C

Carapicuíba

Mínima: 21°C

Máxima: 29°C

*Com informações do Climatempo.