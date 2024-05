Reforma da UBS do Paulista, em Barueri, deve ser entregue em agosto

As obras de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Hélio Berzaghi, no Jardim Paulista, devem ser entregues pela Prefeitura de Barueri em agosto.

Enquanto as obras não são concluídas, toda a equipe da UBS atende a comunidade temporariamente no Hospital de Retaguarda, na Avenida Cidade de Itu, 346, no mesmo bairro, de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h.

O prédio passará por reforma total da parte elétrica, hidráulica, revestimentos e cobertura com telhas termoacústicas, além de obras em lajes e alvenarias.

Quando ficar pronta, a unidade terá 1.726,45 m² de área construída em um terreno de 2.208,24 m² (a atual tem 852,99 m²). Serão 13 consultórios, 20 salas, 13 sanitários (sendo 5 acessíveis) e rampa para cadeirantes.

Para a acessibilidade haverá melhorias na rampa existente, instalação de elevadores e integração a todos os ambientes, incluindo novos anexos. Haverá ainda espaço criado especificamente para ambulâncias e estacionamentos, um na frente para pacientes e outro coberto nos fundos para médicos e gestores.

As obras contemplam também adequações nos consultórios odontológicos, todas em conformidade com a RDC 50 da Anvisa, que regulamenta projetos físicos de estabelecimentos de saúde.