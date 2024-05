Casa do Trabalhador de Jandira abre 50 vagas para auxiliar de negociação nesta terça (28)

A Casa do Trabalhador de Jandira promove nesta terça-feira (28) processo seletivo com 50 vagas para a função de auxiliar de negociação.

Os candidatos interessados devem comparecer à entrevista nesta terça-feira (28), às 9h, na própria Casa do Trabalhador, localizada na Via Expressa Mauri S. Barufi, 1.570, Vila Mercedes. No entanto, é importante ressaltar que serão distribuídas apenas 100 senhas no local.

O perfil exigido é de pessoas de ambos os sexos, com idade entre 20 e 65 anos e Ensino Médio completo. Não é necessário ter experiência prévia na área. A remuneração oferecida é de R$ 1.416,28 como salário inicial, além de benefícios.