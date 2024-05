SuperShopping Osasco reúne diversas opções para comemorar o Dia Mundial do Hambúrguer, nesta terça

SuperShopping Osasco reúne diversas opções para comemorar o Dia Mundial do Hambúrguer,...

O Dia Mundial do Hambúrguer é comemorado nesta terça-feira, 28 de maio, e o SuperShopping Osasco conta com os restaurantes preferidos para quem ama o lanche preparado com carnes suculentas e de formas variadas. E para ficar ainda melhor, acompanhados de batata frita, refrigerante e milk-shake.

McDonald’s e Burguer King são perfeitos para quem prefere fast food e combos desenvolvidos para agradar todos os paladares

Bullguer oferece um cardápio especial com opções de smash burguer, técnica norte-americana na qual a carne é amassada na chapa, deixando-a mais fina e deliciosa

oferece um cardápio especial com opções de smash burguer, técnica norte-americana na qual a carne é amassada na chapa, deixando-a mais fina e deliciosa O Mania de Churrasco! apresenta combinações com carnes preparadas na grelha

O restaurante Outback também investe em lanches, misturando os sabores clássicos da casa com muita suculência

Para fechar as indicações, as marcas KFC e Popeyes trazem escolhas para os fãs de frango empanado.

O SuperShopping Osasco funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.