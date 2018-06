Reformado, Centro de Atenção ao Idoso de Osasco amplia oferta de especialidades

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, entregou na quarta-feira, 6, o Centro de Atenção ao Idoso (CAI) Padre Rafael Busatto totalmente reformado. A unidade, que atende cerca de 200 idosos/dia, também ampliará a oferta de especialidades a partir de segunda-feira, 11, com cardiologista, terapia ocupacional, ginecologista, urologista, nutricionista e vascular.

Publicidade

Para garantir essa ampliação, a reforma privilegiou a troca de vidros e portas, pintura geral, reforma do telhado e da quadra, manutenção hidráulica e elétrica, além de ganhar obras de paisagismo.

O prefeito Rogério Lins destacou a importância econômica e social de se fazer manutenção adequada nos espaços públicos antes de se pensar em prédios novos. “Construir novas unidades é fácil, mas devemos manter o que temos, cuidando tanto da parte estrutural como garantindo atendimento pleno aos frequentadores”.

Eurides Cemeda Broeto, 71, comemorou as intervenções. “Adorei a reforma, o espaço estava precisando ser reformado há muito tempo”, disse.

Após o descerramento da placa, o prefeito foi à quadra e participou da ginástica laboral com um grupo de idosas. A ginástica foi orientada pela professora Maria Aparecida Alcântara Dória, conhecida como Cidinha, do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD).

“Semana da Saúde”

Publicidade

“Essa semana é do meio ambiente, mas para Osasco foi da Saúde, pois entregamos à população vários equipamentos importantes, como o Pronto-Socorro do Pestana, a ala pediátrica do Jardim D’ Abril e ainda entregaremos a reforma da UBS do Ayrosa. Temos muito a comemorar”, disse o prefeito Rogério Lins.

Já o secretário de Saúde, José Carlos Vido, declarou que “neste ano teremos mais 15 reformas na área de Saúde”.