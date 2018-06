Barueri tem escolinhas gratuitas de basquete e outros esportes

O que há em comum entre os pivôs Dikembe André, o Dikas, do Clube Atlético Paulistano e Bruno Caboclo, do Toronto Raptors? Ambos passaram pelas escolas de esportes de Barueri. Dikembe foi campeão brasileiro recentemente e Caboclo, que está na NBA desde 2014, chegou às semifinais da Conferência Leste, quando seu time foi desclassificado pelo Cleveland Cavaliers, do consagrado astro LeBron James.

O basquete é um dos esportes mais adorados do planeta e encontra muitos aficionados em Barueri. Não é raro ver pessoas usando camisetas dos times nacionais e internacionais e encontrar rapazes e moças batendo uma bola nas dezenas de quadras e ginásios que a Secretaria de Esportes disponibiliza para os munícipes.

Um novo point para os basqueteiros é o iluminado estacionamento do Ginásio José Corrêa nas noites das terças-feiras, onde ocorre a batalha de rimas e pode-se usar os aparelhos de skate. O Programa Barueri Esporte Forte demarcou duas miniquadras lá.

Para o aprendizado do basquete, há nove polos na cidade. São aceitos alunos de ambos os sexos dos 7 aos 17 anos. Atualmente há mais de 400 matriculados, que têm aulas semanais de uma hora em locais como as escolas Alexandrino, Rita de Cássia, José Vital e Yojiro Takaoka e os ginásios do Jardim Silveira, Tupanci, Parque Viana e Aldeia de Barueri, além do CIE – Centro de Iniciação ao Esporte, no Bairro dos Altos, inaugurado recentemente.

Há dois times masculinos nas categorias sub-12 e sub-13 disputando o Campeonato Paulista. “Voltamos a disputar recentemente e enfrentamentos equipes de clubes bem estruturados (Paulistano, Pinheiros, Círculo Militar etc), que já estão montados há três anos ou mais”, explica a coordenadora de basquete do Barueri Esporte Forte, Cristiane Vergueiro. Os professores Raimundo Altieri da Costa e Luciana Tomazini e a preparadora física Priscila Moreira de Souza são seus auxiliares.

Escolas de Esportes

O basquete também é uma das escolas do Programa Barueri Esporte Forte. Os pais interessados em matricular seus filhos nessa modalidade, ou em qualquer outra das cerca de 20 disponíveis (futebol, vôlei, beisebol, handebol etc) devem se dirigir ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa (av. Guilherme P. Guglielmo, 1.000, Centro) de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, munidos de cópia do RG, cópia do comprovante de residência, uma foto 3X4 e atestado médico.