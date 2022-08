A chuva dará o tom de mais um dia em toda região. As chuvas poderão vir a qualquer hora do dia, mas sem grandes volumes, mas o suficiente para que as temperaturas não subam muito.

publicidade

Veja como ficam os termômetros.

Osasco

Mínima: 16°C

Máxima: 21°C

publicidade

Barueri

Mínima: 16°C

Máxima: 21°C

Carapicuíba

Mínima: 15°C

Máxima: 20°C

publicidade

*Com informações do Climatempo