Renato Albani traz “+ Q 1 Show” para Barueri neste sábado (19)

O humorista Renato Albani, que faz humor stand up pelo país e também participa do quadro “Jogo dos Pontinhos”, do Programa Silvio Santos, do SBT, apresenta-se neste sábado (19), às 21h, no Complexo Cultural Praça das Artes, em Barueri com o “+ Q 1 Show”, seu quarto show solo.

No palco, Albani relata os anos 1990/2000 e utiliza suas referências com programas de TV, desenhos animados, amigos/ histórias da infância e relacionamento familiar entre pais e filhos.

Os ingressos estão a venda pelo site Bilheteria Express. A Praça das Artes fica na R. Min. Rafael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos, Baruer

