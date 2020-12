Restaurante em Osasco promove ceia de Natal com comida e bebida à vontade por R$ 89,90 por pessoa

O restaurante Caktus Osasco, em Quitaúna, terá um cardápio especial de Ceia de Natal, com comida, bebida e sobremesa à vontade, além de apresentação de música ao vivo, por R$ 89,90 por pessoa. As reservas serão vendidas a partir deste sábado (19).

O cardápio da Ceia de Natal inclui arroz primavera, risoto de camarão, salmão, cuscuz paulista, pato ao molho de laranja, lombo, comida japonesa, bacalhau gratinado, siri gratinado, entre outras opções.

As bebidas servidas serão suco, refrigerante, cerveja, chopp, chopp de vinho e caipirinhas. De sobremesa, pudim, mousse de chocolate, manjar, pavê de chocolate e gelatina colorida.

Além da Ceia de Natal, no dia a dia o estabelecimento oferece comida e bebida à vontade, com diversas opções, a partir de R$ 59,90, no jantar todos os dias e no almoço aos fins de semana.

De segunda a sexta, o almoço com buffet à vontade custa R$ 31,99.

Serviço:

O Caktus Osasco fica na rua General Florêncio, 142, Quitaúna. Reservas e mais informações: 3607-5864.