Feirão de Negociação do Itaú Unibanco vai até segunda-feira (21)

O Itaú Unibanco anuncia novo prazo para o encerramento de seu Feirão de Negociação: 21 de dezembro. Trata-se de mais uma oportunidade para que pessoas – físicas e jurídicas – possam obter descontos, taxas especiais e condições mais favoráveis para reorganizar dívidas de empréstimos e faturas de cartões de crédito em atraso, de qualquer valor.

O Feirão oferece facilidades para a ampliação do parcelamento, descontos na quitação à vista e redução de taxas de juros. Dentre as possibilidades disponíveis, há opções de reparcelamento em até 73 vezes e ofertas que ficam ainda mais atraentes, nos casos de propostas que prevejam entrada de maior valor.

Diversos canais de atendimento do banco estão disponíveis para os clientes que querem retomar a adimplência. Devido à maior procura de interessados em renegociar suas dívidas no fim do dia, na última semana de novembro o banco ampliou o horário de atendimento nos apps e no site www.renegociefacil.itau.com.br. Ou seja, agora, os clientes podem acessá-los e obter atendimento nesses ambientes até 23h50 – quase 4 horas a mais em relação ao limite anterior.

6 dicas para organizar dívidas e sair da inadimplência

Controle financeiro: faça uma planilha com todas as entradas e saídas financeiras, incluindo todas as despesas mensais fixas e variáveis, como prestações e compras parceladas, alimentação, moradia, lazer etc. Com isso, é possível visualizar o tamanho da dívida e, provavelmente, encontrar algumas despesas que podem ser cortadas ou suspensas.

Planejamento: ciente do fluxo de recursos, é possível saber o valor mensal disponível para alongar parcelamentos ou quitar empréstimos. Avalie as taxas de juros de cada dívida e sempre comece a negociação pelos vencimentos com taxas de juros mais elevadas.

Negociação: antes de propor ou aceitar uma oferta de negociação, reveja a planilha e avalie se as novas parcelas cabem no seu orçamento, lembrando que é preciso honrar compromissos para não gerar ainda mais taxas de juros e voltar à inadimplência.

Respeito ao orçamento: sempre que possível, adote um dia a dia mais controlado com relação aos gastos. O caminho para uma vida mais organizada passa, necessariamente, por uma matemática bem simples: gaste menos do que recebe.

Objetivos: seja para poupar ou para investir, o planejamento financeiro organizado requer a definição de metas. Se possível, adote o hábito de fazer alguma reserva financeira fixa, mesmo que pequena. Dessa forma, é possível ter recursos para possíveis emergências.

Diálogo: converse com amigos e familiares sobre os momentos e situações difíceis. Além de compartilhar ideias, planos e estratégias, é importante que as pessoas de uma mesma casa tenham envolvimento e participação no controle dos gastos e, também, na tomada de decisões financeiras.