Restaurante Magic Dog entra no clima da Barbie e lança cachorro-quente rosa em Osasco

O universo cor de rosa ultrapassou as telas e invadiu os estabelecimentos em vários lugares do Brasil e do mundo com a estreia do filme “Barbie” nos cinemas. Em Osasco, o restaurante, bar e cafeteria Magic Dog Concept não ficou de fora e lança neste fim de semana o “Dogão Rosa”, um cachorro-quente completamente rosa!

publicidade

O lanche conta com pão, molho, salsicha, tiras de frango empanado e é decorado com purê, tudo na cor rosa. Além do dogão, o cardápio especial contará ainda com batata frita com bacon e molho rosa, milkshake de chiclete e uma saborosa taça de brigadeiro de chiclete.

O chamado “Combo Rosa” que inclui todos os itens citados acima será vendido por R$ 119,00 e pode ser garantido já neste sábado (22) e domingo (23), no Magic Dog, localizado na Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 366. O espaço foi reformado recentemente e é petfriendly.

publicidade

O lançamento do “Combo Rosa” contará ainda com a presença dos icônicos personagens Barbie e Ken para garantir a diversão das crianças.

publicidade