O restaurante Manihi Sushi chega ao Shopping Tamboré, em Alphaville, Barueri, com o melhor rodízio de São Paulo. A unidade abre as portas apresentando a culinária japonesa contemporânea com produtos diferenciados, atendimento exclusivo e visual repleto de elementos da cultura oriental.

O rodízio, eleito duas vezes o Melhor de São Paulo pela premiação “Comer & Beber” da Revista Veja SP, oferece variedade em peixes e ingredientes, como polvo, ovas e até foie gras, além das requisitadas “Criações do Chefe”, com uma sugestão de prato único a cada dia.

“Estamos muito felizes com a inauguração de mais uma unidade do nosso restaurante Manihi Sushi, agora no Shopping Tamboré. Queremos apresentar à Alphaville o prazer de explorar todas as possibilidades que a culinária japonesa contemporânea oferece”, conta Rubens Nigro, proprietário do restaurante.

Para tornar a experiência completa, o restaurante, de 347 metros quadrados, traz elementos da cultura oriental em um ambiente que valoriza a interação entre o ser humano e a natureza. O bar externo atende a área de espera e serve de transição para o interior sofisticado.

Já o longo sushi bar central organiza o espaço em diferentes composições, de atendimento no próprio balcão a mesas para grupos maiores. A ambientação conta com objetos, materiais e ilustrações que nos transportam para o universo da culinária oriental. O último ambiente conta com uma mesa alta coletiva, que abraça uma árvore antiga e reforça a relação que a cultura japonesa tem com a natureza.

O restaurante que abriu as portas no Shopping Tamboré é a primeira unidade da rede na região. Além de Alphaville, o Manihi Sushi tem unidades em Perdizes, Moema e Campinas.

