Restaurantes e salões de beleza poderão reabrir em Osasco, Barueri e região

As cidades de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus foram incluídas na terceira fase, a amarela, do plano de retomada da atividade comercial do governo do estado, em meio à pandemia de covid-19. Com isso, bares, restaurantes, salões de beleza e barbearias poderão voltar a funcionar, seguindo regras relacionadas à capacidade, distanciamento e higiene.

Em Barueri, a Prefeitura já havia deixado de lado as determinações do governo do estado e permitido a reabertura destes estabelecimentos a partir desta sexta-feira (10).

Além disso, estabelecimentos que já estavam liberados para funcionar, como shoppings e comércio de rua, terão a capacidade ampliada. O anúncio da inclusão dos municípios da região na fase amarela foi feito pelo governador João Doria em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (10).

Prefeitos devem baixar nos próximos dias decretos para regulamentar as regras e prazos para a inclusão das cidades na fase amarela.