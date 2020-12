Retrospectiva 2020 | Moradora de Barueri se apaixonou e casou com ladrão, de Osasco, que a assaltou

Retrospectiva 2020 | Durante o mês de dezembro, o Visão Oeste vai relembrar assuntos que foram destaques ao longo deste ano. Em agosto, viralizou a história de Lana, uma empresária de Barueri que se apaixonou pelo ladrão, morador de Osasco, que a assaltou. “Tudo que ele queria era conhecer alguém que mudasse a vida dele”.

publicidade

A mulher, que trabalha entregas de produtos farmacêuticos, foi abordada pelo criminoso, que afirmou estar interessado apenas na carga do veículo. Em meio à tensão do assalto, a realidade dos dois começou a mudar quando o ladrão, Emerson, lançou um “olhar diferente” e perguntou se ela era casada ou namorada: “solteira”.

Mesmo se conhecendo em uma situação pra lá de inusitada, os dois mantiveram contato, se aproximaram cada vez mais e acabaram se apaixonando. O casamento no civil aconteceu no ano passado, com uma festa em uma comunidade no Jaguaribe, em Osasco. Lana espera que o amado saia da prisão para viverem juntos uma nova vida. Clique aqui e leia a matéria completa.

publicidade