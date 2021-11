Ribamar acompanha início da reforma do Teatro Municipal de Osasco

Começaram nesta quarta-feira (17) as obras de reforma e modernização do Teatro Municipal Glória Giglio, em Osasco. O presidente da Câmara Municipal, vereador Ribamar Silva (PSD), visitou o local, ao lado do Secretário de Cultura, Cláudio da Locadora, e do Secretário de Obras, Waldyr Ribeiro.

Ribamar elogiou a iniciativa do prefeito Rogério Lins (Podemos) em reestruturar o prédio. “O teatro permaneceu fechado por quase dois anos durante a pandemia, e nosso prefeito irá reabri-lo da forma que nossa população merece”, declarou o presidente da Câmara.

O teatro, fundado há 25 anos – na gestão do prefeito Celso Giglio, recebeu o nome da então primeira-dama de Osasco, Glória Giglio. O local já foi palco de grandes espetáculos, encontros culturais, religiosos e trouxe a Osasco artistas de projeção nacional e internacional. Por ano, o teatro recebe em média 100 mil espectadores.

A previsão é o teatro seja entregue à população até março de 2022, de acordo com a Secretaria de Obras de Osasco, responsável pelas intervenções.