Ribamar celebra avanços e diz que está na disputa para continuar na presidência da Câmara de Osasco

O presidente da Câmara Municipal de Osasco, vereador Ribamar Silva (PSD), fez um balanço de sua atuação à frente do Legislativo da cidade no biênio 2019-2020. Ele comentou ainda o resultado das eleições, os planos políticos para 2021 e falou da pandemia de covid-19, que ceifou muitas vidas, como o caso do vereador Ni da Pizzaria (PODE).

Ao final de seu mandato como presidente da Câmara, o vereador sente que cumpriu com a sua missão na casa e afirma que está preparado para disputar a presidência novamente. “Nós ampliamos bastante o trato com o funcionalismo e uma coisa que consegui adquirir foi o respeito dos funcionários da casa. Eu acho que isso é um trabalho em conjunto que fizemos com a Mesa Diretora”.

Ribamar destaca que, em sua gestão, a Casa Legislativa de Osasco passou por uma reforma administrativa classificada por ele como muito importante para o andamento dos trabalhos. “Nós deixamos que cada um escolhesse o departamento onde queria trabalhar. Hoje temos a certeza que os servidores da Câmara estão preparados para atender os munícipes da nossa cidade”.

Neste ano, Ribamar Silva encarou novamente as eleições e disputou com mais de 800 candidatos. Com 5.998 votos, foi reeleito como o vereador mais votado do município. “Nós crescemos, e isso é resultado do trabalho que fizemos ao longo dos quatro anos, com a minha equipe, que é formidável e sempre se empenhou em dar o melhor”.

“Me vi numa situação muito complicada”, diz Ribamar sobre a covid-19

Dois dias após as eleições municipais, o presidente da Câmara de Osasco foi internado e diagnosticado com a covid-19. No hospital, o parlamentar chegou a ficar internado no mesmo quarto em que o vereador Ni da Pizzaria (PODE), que não resistiu e morreu no dia 5 de dezembro.

“É uma coisa que mexe muito com o meu emocional. Ainda estou me recuperando, não é fácil. No caso do Ni, quando cheguei ao hospital com sintomas de covid, ele estava lá, e estava bem. Eu estava ao lado dele. Eu falo isso com muita tristeza no coração, porque era um amigo que eu tinha na Câmara Municipal. E, de repente, quando cheguei ao hospital, o médico falou que ele teria alta na quinta-feira. Mas, quando foi na sexta-feira, ele foi para a UTI”, lamentou.

Ribamar conseguiu vencer o vírus, mas sente quando lembra da perda de seu amigo. Além disso, o parlamentar afirma que ainda tem problemas respiratórios em decorrência da doença. “Todos os dias, eu agradeço a Deus por ter me dado o dom da vida de novo. Eu me vi numa situação muito complicada, e Ele me deu oportunidade de sair dessa doença. Eu ainda estou me recuperando”.

Para este ano, em que o mundo foi acometido pela pandemia, o parlamentar trocou a palavra “gratidão” por “solidariedade”. “Esse é um ano muito diferente. Quero aqui deixar a minha solidariedade a todas as famílias que perderam os seus entes queridos, a todas as pessoas que sofreram com a covid-19. Eu mesmo tive a infelicidade de perder duas pessoas da minha família. Então, deixou o nosso sentimento de muito carinho e respeito, não só pelos osasquenses, mas por todo o povo brasileiro. Nós perdemos muitas vidas”, declarou.

Disputa pela presidência da Câmara de Osasco em 2021

Após vencer as eleições e a batalha contra a covid-19, Ribamar se diz pronto para o próximo mandato e pretende disputar novamente a presidência da Câmara de Osasco, que teve uma renovação em mais de 50% para a próxima legislatura.

“Eu tenho conversado com os vereadores e coloquei o meu nome para os colegas avaliarem. Tenho dialogado bastante e estou na disputa, mas sempre respeitando todos os parlamentares”, explicou. “O que eu quero é contribuir com a minha cidade, fazer a minha cidade avançar cada dia mais e ajudar o prefeito Rogério Lins (PODE) a fazer o seu segundo governo melhor do que o primeiro”, finalizou.