Ribamar e Furlan discutem cenário político e eleições de 2022

O presidente da Câmara de Osasco, Ribamar Silva (PSD), se reuniu na última quarta-feira (29) com o prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB). Em pauta, o cenário político regional e a eleição de 2022, na qual Ribamar é cotado para ser candidato a deputado federal.

“Grande honra e imensa alegria ser recebido pelo meu amigo, prefeito de Barueri, Rubens Furlan. Personalidade que eu considero o ‘Papa’ da política regional, um ser humano admirável e grande referência na administração pública”, declarou o presidente da Câmara de Osasco.

“Conversamos sobre o cenário político regional e tivemos a oportunidade de vislumbrar as próximas eleições. Sempre um grande aprendizado conversar com quem tem experiência e excelência na administração pública e no cuidado com a população. Gratidão, Furlan”, completou Ribamar Silva.

