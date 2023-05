Ribamar Silva assume nova secretaria na Prefeitura de Osasco

Ribamar Silva (PSD) assumiu ontem (17) a titularidade da nova secretaria criada pela administração Rogério Lins (Podemos). Ele é o novo secretário da Casa Civil, pasta que terá como função principal a intermediação entre o Legislativo, Executivo e articulação com a Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e governos Estadual e Federal.

“Acabo de assumir o cargo de secretário da Casa Civil de Osasco, uma pasta que acaba de nascer em nossa cidade. Agradeço ao meu amigo irmão, prefeito Rogério Lins, pela confiança depositada. Tenho convicção que minha experiência política agregará muito, afinal tenho um ótimo relacionamento com todos os vereadores, secretários municipais, deputados estaduais e federais e ministros”, declarou o novo secretário.

Na ocasião, Claudio da Locadora (União Brasil), que também saiu da Câmara de Osasco e estava na Secretaria de Cultura, assumiu a Secretaria do Meio Ambiente. Rogério Lins também deu posse para Paulinho Sambaderua (Podemos) como secretário de Cultura; para Marcelo Couto Dias como secretário da Família; e para Fábio Grossi como chefe do Gabinete do Prefeito.

Com a ida de Ribamar Silva para a Secretaria da Casa Civil, o suplente Laércio Mendonça (PSD) assume uma cadeira no Legislativo.

Mendonça lembrou que já esteve no parlamento osasquense. “Tive a responsabilidade de assumir o lugar de Ribamar Silva quando ele se afastou para a campanha para Deputado Federal, em 2022. Agora, volto ao Legislativo com essa importante tarefa de manter a qualidade e a eficiência que Ribamar sempre teve na Câmara”, comentou.

O cargo na Mesa Diretora de Ribamar, até então 1° vice-presidente da Câmara, fica vago por hora até que a Casa defina como será feito o processo de escolha do sucessor.