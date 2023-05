Tradicional quermesse da Catedral de Osasco começa neste sábado

A tradicional quermesse da Catedral de Santo Antônio, em Osasco, começa neste sábado (20), no Estacionamento coberto da Igreja. Serão sete fins de semana de diversão para toda família, além de comidas típicas de festa junina.

Na parte dos doces, a canjica, pamonha, bolo de milho, morango com cobertura de chocolate, arroz doce, bolos confeitados estão na lista dos mais pedidos. Já na parte dos salgados: lanche de pernil, fogazza, macarronada, caldo verde e muitas outras delícias devem aquecer o clima frio que está chegando.

Jogos como boca do palhaço, Pescaria, pula pula, devem agitar a criançada e para os adultos o tradicional “Show de Prêmios” já está confirmado com diversos prêmios. Lembrando que toda renda será revertida para as obras de reforma da Catedral de Santo Antônio.

Neste ano, o público poderá adquirir a Ação entre Amigos em prol da Catedral no ambiente da quermesse, no Stand da Ser Devoto, empresa parceira da Catedral. “Além de adquirir a Ação entre Amigos, você ainda concorre a prêmios como cafeteira, batedeira, artigos de moda, relógio e outros prêmios especiais”, garante a igreja.

SERVIÇO

Quermesse da Catedral de Santo Antônio 2023

Local: Avenida Santo Antônio, 1090 – Vila Osasco

Quando: de 20 de maio até 2 de julho

Horário: Aos sábados das 12 às 22 horas, domingos e feriados das 10 às 22 horas

Entrada: Gratuita até às 18h. Depois, entrada R$ 5,00. Idosos (acima de 60 anos) e crianças até 12 anos não pagam.