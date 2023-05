Grátis: colégio em Osasco realiza aulão preparatório para o Enem dia 27

O Colégio Tesla realiza no próximo sábado, dia 27 de maio, mais um aulão preparatório para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), em Osasco. O encontro é gratuito.

O aulão abordará os temas que mais caem nas áreas de Ciências Humanas, Matemática, Ciências da Natureza, Atualidades e Redação, além de trabalhar com os alunos um roteiro de estudos, e bate-papo sobre as questões emocionais.

“Quando eu estava nesta fase do vestibular, via nos aulões abertos a oportunidade de pegar dicas diferentes, tanto de rotina de estudos quanto de resolução de exercícios, treinar o corpo para ficar horas concentrado, todos estes detalhes estão envolvidos na preparação”, afirma Felipe Bonifacio, diretor administrativo no Colégio Tesla.

O aulão será ministrado das 8h às 13h30, na Rua Minas Bogasian, 332, Centro de Osasco. As inscrições também são gratuitas e devem ser feitas por meio do preenchimento deste formulário (Aulão do ENEM – Colégio Tesla).