Hospital Amador Aguiar e mais quatro escolas de Osasco receberão projetos de eficiência energética da Enel

A Enel Brasil vai destinar R$ 33,4 milhões para financiar a implementação de 15 iniciativas nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro selecionados na Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética (CPP) de 2022. Um deles será no Hospital Amador Aguiar, em Osasco, além de quatro escolas de ensino fundamental do município. O investimento, de R$ 3,4 milhões, inclui a troca de 1.106 lâmpadas e 66 aparelhos de ar-condicionado, além da instalação de uma usina solar com 560 painéis fotovoltaicos.

publicidade

A ação é financiada com recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Os projetos selecionados promovem o consumo eficiente e sustentável de energia, com o objetivo de contribuir para reduzir o valor das contas de luz e promover o desenvolvimento sustentável.

publicidade