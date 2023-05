Com baixa audiência, Faustão deixará de apresentar o seu programa na Band

A passagem de Fausto Silva, o Faustão, pela Band deve terminar nas próximas semanas após 1 ano e 5 meses na emissora. A informação foi divulgada em primeira mão pelo colunista Lucas Pasin, do “UOL”, e confirmada pelo site “Notícias da TV”, na manhã desta quinta-feira (18).

Segundo o portal, o diretor-geral da atração informou, durante uma reunião com a equipe ontem, que Faustão gravará o programa até a próxima semana. Um comum acordo entre a emissora e o apresentador teria definido o fim da parceria.

Aos 73 anos, Faustão deixa a Band sem trabalhos definidos em outras redes até o momento. Ainda segundo o “Notícias da TV”, a atração na emissora pode ser comandada pelo filho do apresentador, João Guilherme Silva, e Anne Lottermann, ex-apresentadora da previsão do tempo no “Jornal Nacional”.

A Band deve reprisar ainda os programas de Faustão ao longo do mês de julho. Depois, um novo programa vai ocupar o horário nobre na grade de programação da Band.

Baixa audiência e falta de anunciantes

O fim dos trabalhos de Faustão na Band já era esperado, principalmente nos bastidores, ainda de acordo com informações do “Notícias da TV”. O programa teria enfrentado uma crise interna no início, em janeiro do ano passado, já que não conseguiu sustentar a boa audiência que teve na estreia. A produção chegou a fazer alguns cortes devido à falta de anunciantes.

No final de 2022, a Band fez um novo corte no elenco do programa. Sem bater metas de faturamento e de audiência o “Faustão na Band” teria deixado à emissora um prejuízo milionário e Fausto Silva viu o salário ser reduzido em 50%, ainda segundo o portal.