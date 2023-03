Rodeio e aniversário causam alterações no trânsito de Cotia

Dois grandes eventos vão mexer com a mobilidade em Cotia a partir do dia 30: Rodeio e Aniversário de 167 anos com Matheus & Kauan.

Para facilitar o acesso ao local dos eventos, a Prefeitura de Cotia, em parceria com o DER e com a Polícia Rodoviária, implantará algumas mudanças viárias no entorno da Arena do Rodeio de Cotia (Estádio Municipal Euclides de Almeida).

Algumas vias serão de mão única, haverá interdição de algumas faixas e será implantada uma faixa exclusiva para passagem de pedestres.

As mudanças valerão nos nos dias 30 e 31/03,1º, 2, 6, 8 e 9/04. As alterações vigorarão no período das 18h às 5h.

Veja quais serão as alterações:

