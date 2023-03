Sítio Kids: mega brinquedo temático chega ao Parque Shopping Barueri

O Parque Shopping Barueri recebe até o final de abril o Sítio Kids, um mega brinquedo temático com diversas atividades inspiradas no estilo do campo.

O brinquedo traz elementos da fazenda, como um moinho de grãos, animais como cavalo, galinha, patinhos e até uma vaca que se movimenta de verdade. Há ainda torre elástica, passarelas, escorregadores e um espaço com bolinhas.

Crianças com até 13 anos podem aproveitar o Sítio Kids e menores de 4 anos devem estar acompanhados por um adulto responsável. Crianças PcD devem estar acompanhadas por um responsável, além de terem um desconto de 50% no valor da entrada.

Para aproveitar até 15 minutos na fazenda do Parque Shopping Barueri, o valor é de R$ 25,00. Após 30 minutos é cobrado mais R$ 5,00 a cada 5 minutos adicionais.