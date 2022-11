Rodrigo Garcia determina que Polícia cumpra ordens do STF para desobstruir rodovias

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) determinou que as polícias de São Paulo cumpram as determinações do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, para desobstrução das rodovias, bloqueadas desde ontem (31) por manifestantes bolsonaristas.

publicidade

Segundo o governo, as ações vão priorizar o diálogo e as negociações, mas em casos de resistência, poderá haver uso de força.

De acordo com as determinações do STF, os manifestantes que resistirem às ações da Polícia Militar, poderão ser multados e presos. A multa prevista é de R$ 100 mil por hora para cada veículo que realizar a obstrução de vias.

publicidade

Garcia afirmou que as negociações já começam a ter êxito, com dispersão de vários pontos de manifestações, entre eles o da Rodovia Hélio Smidt que havia bloqueado o acesso ao aeroporto internacional de Guarulhos.

Porém, em Barueri, alguns manifestantes resistiram e a Tropa de Choque teve que intervir com bombas de efeito moral.