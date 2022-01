Róger Guedes tem mansão em Alphaville assaltada: “Levaram até minhas camisetas do Corinthians”

O atacante Róger Guedes, que está em férias com a família nos Estados Unidos, teve sua mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, invadida por assaltantes, na madrugada desta segunda-feira (3).

O jogador do Corinthians usou os Stories do Instagram para relatar o ocorrido. “Essa madrugada um bando de f… assaltou minha casa. A essa altura já sabem que me roubaram, porque levaram minhas camisetas do Corinthians, joias e bolsas”, lamentou Róger.

O morador de Alphaville não contou mais detalhes, nem revelou qual o valor do prejuízo. Em seguida, publicou uma foto mostrando estar muito irritado com a situação. Róger deve voltar ao Brasil nos próximos dias, já que a representação do elenco do Corinthians está prevista para a próxima segunda-feira.

