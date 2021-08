Rogério Lins critica humorista que detonou Osasco e ciclistas: “Até a piada tem que ter limite”

O prefeito Rogério Lins (Podemos) criticou o humorista Murilo Couto, que já fez uma série de piadas depreciativas sobre a cidade de Osasco e, no mês passado, gerou polêmica e recebeu uma enxurrada de críticas ao “brincar” sobre o atropelamento de ciclistas no trânsito. “No caso de ciclista, eu dou razão ao motorista de ônibus que atropela. Sai da frente filho da p***. Saúde é o cara***! Seis da manhã na faixa de carro…”, disse, durante apresentação de stand up.

Em entrevista ao Oz Podcast, Rogério Lins comentou sobre Murilo Couto: “Sou um cara que respeita demais a arte, a cultura, as mais diversas formas de comunicação e expressão. Mas até a piada tem que ter um limite. A hora que você brinca com a vida das pessoas, que faz piada que envolva racismo, preconceito, as mais diversas formas de desigualdade, não acho que esse humor tem que prosperar”.

A declaração foi feita em quadro no qual o convidado do Oz Podcast comenta sobre personalidades para as quais pagaria ou não um cachorro-quente de Osasco, a capital do lanche. “Esse aí, se depender de mim pra comer um dogão, vai ficar com fome”, afirmou o prefeito sobre Murilo Couto.

Entre as falas do humorista sobre Osasco estão vídeos exibidos no programa “The Noite”, com Danilo Gentili, no SBT, no qual ele mostra “o que de melhor a cidade tem para oferecer, de espetinho de gato a cerveja quente” (assista abaixo).

O prefeito minimiza as piadas sobre o município e foca as críticas nos comentários mais polêmicos de Murilo Couto, como o sobre os ciclistas. “Ele já fez piadas de Osasco mostrando uma realidade que não é a da cidade, mas até aí eu não ligo. Mas quando vai para um humor que é preconceituoso, que mexe com a vida das pessoas…”.

O empresário e apresentador Paulo Contim emendou: “Falou da cidade… Já detesto esse cara aí. Não!”.

A Associação Brasileira do Setor de Bicicletas se disse “consternada” com a declaração do humorista sobre os ciclistas e ressaltou quase 14 mil morreram em acidentes no trânsito nos últimos 10 anos. Para a entidade, a “piada” de Murilo Couto é, na verdade, uma incitação ao crime de ódio.

DJ Ivis

DJ Ivis, preso por agredir a esposa, Pamella Holanda, também foi alvo de duras críticas de Rogério Lins: “Violência é inadmissível. É muito forte aquele vídeo [que mostra o artista agredindo a esposa], eu não consigo assistir. É uma energia muito ruim, é pesado”.

