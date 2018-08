Rogério Lins fica “muito insatisfeito” em visita surpresa e Hospital Antonio Giglio deve ter melhorias

Após reclamações do prefeito à administradora do hospital, mudanças serão implementadas a partir de quinta-feira (9), para melhorar atendimento na ala pediátrica

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), participou, na tarde desta terça-feira (7), da retomada dos trabalhos da Câmara Municipal para o segundo semestre, após o recesso parlamentar. Em discurso aos parlamentares, o prefeito comentou as visitas surpresa que ele e vereadores têm feito a unidades de saúde do município para avaliar a qualidade do atendimento.

Rogério Lins declarou que recentemente fez uma visita surpresa ao Hospital Antonio Giglio e, diante do que constatou, cobrou melhorias da administradora da unidade de saúde. “Numa visita surpresa, de madrugada, fiquei muito insatisfeito com o atendimento que encontrei ali”, relatou.

A partir daí, foram avaliadas mudanças, que serão implementadas a partir de quinta-feira (9), na ala pediátrica, afirmou Rogério Lins. “Na próxima quinta-feira, depois de amanhã, a gente vai ter uma nova ala pediátrica no Hospital Antonio Giglio”.

“Quero aproveitar para convidar os vereadores, público presente, para conhecer o novo formato de atendimento que o Hospital Antonio Giglio vai oferecer às crianças. E assim a gente vai avançando”, completou o prefeito.