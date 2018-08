Em propaganda com Luís Ricardo, Prefeitura de Barueri destaca mais de 40 obras em andamento

Em uma propaganda institucional com o apresentador Luís Ricardo divulgada nesta terça-feira (7), a Prefeitura de Barueri destaca as mais de 40 obras em andamento no município.

Publicidade

Entre os destaques, diversas construções e reformas de unidades de saúde e escolas, a reforma do Parque da Maturidade, a ampliação do Complexo Esportivo da Vila Porto e o novo terminal rodoviário do Vale do Sol. A peça publicitária também cita ações na área da Segurança.

Confira:

Publicidade Uma cidade forte se faz com grandes obras! A Prefeitura de Barueri bate recorde com mais de 40 construções acontecendo ao mesmo tempo em toda cidade. E é isso que vamos mostrar pra você: Barueri tem obras! #barueritemobras #barueri #prefeituradebarueri Publicado por Prefeitura de Barueri em Terça-feira, 7 de agosto de 2018