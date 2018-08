Prédio residencial é evacuado após risco de desabamento em SP

Os moradores de um prédio residencial de 11 andares no bairro da Aclimação, zona sul de São Paulo, foram obrigados a evacuar, às pressas, seus apartamentos na manhã de hoje (07), por risco de desabamento.

O muro de arrimo do prédio, estrutura de suporte à edificação desabou por volta das 10h20, comprometendo todos os 11 andares e os quatro subsolos do prédio. Uma passarela de acesso e parte da garagem também desabaram. Nenhum dos moradores ficou ferido.

A Defesa Civil interditou totalmente o prédio, apesar de não ter identificado risco iminente de desabamento. Em nota, informa que a medida foi tomada por precaução, pois a queda do muro de arrimo comprometeu parcialmente a estrutura do prédio.

“O muro de 12 metros fica nos fundos do prédio e tem vigas fixadas à estrutura do edifício. Uma dessas vigas colapsou, fazendo a edificação vibrar. Ao todo, 59 famílias foram afetadas e seguiram para a casa de familiares ou amigos, não havendo necessidade de acionamento de assistência social. O condomínio deverá providenciar os reparos na estrutura para a liberação do local”, informa a nota.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também bloqueou a Rua Nicolau de Souza Queirós, em razão do desabamento do muro de arrimo.

Agência Brasil