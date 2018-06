Rogério Lins lança obras de reforma do centro poliesportivo da Vila Ayrosa

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, oficializou no sábado, 16/6, o início das obras do centro poliesportivo “Domingos Piteri”, na Vila Ayrosa, zona Norte. A unidade será reformada e renovada, sendo que as obras terão início nos próximos dias, com prazo aproximado de seis meses para a conclusão.

Publicidade

Entre as intervenções a serem realizadas, o campo de futebol receberá drenagem, aplicação de grama sintética, iluminação, novo vestiário e alambrado.

O ginásio passará por reforma em sua estrutura para melhoria da prática de futsal e handebol, além da reforma na cobertura, pintura e instalação de escada retrátil. Ao todo serão aproximadamente 7.816.00 m² de intervenção, de um total de 17.155 m² de área do centro esportivo.

Para festejar o início das obras, a prefeitura preparou uma extensa programação de atividades. Durante todo o dia, o Poliesportivo contou com um público diverso participando de brincadeiras, jogos esportivos como badminton, pingue-pongue, jogos de quadra, futsal e vôlei adaptado à terceira idade.

Os moradores também puderam medir a pressão arterial e glicemia gratuitamente no estande móvel da Secretaria de Saúde, montado em parceria com a CPClin e equipe de enfermeiras voluntárias da Escola de Enfermagem Clara Luz.

Publicidade

À tarde foi a vez do palco montado na Rua Ciriema ganhar a atenção dos frequentadores com as apresentações de kung fu, karatê, balé infantil, da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel), e shows infantis com a turma da Patrulha Canina, Turma da Mônica, Patati Patatá, os Vingadores e outros personagens.

Os humoristas Ronaldo Spedaletti, Hermes Carpes e Flavio Toda também agitaram a criançada com inúmeras brincadeiras no palco.

O encerramento das atividades contou ainda com grande show do grupo de pagode Mulekagem e o forró do Capa de Revista.

Outras melhorias no bairro

O bairro do Ayrosa recebeu recentemente diversas outras melhorias, como o recapeamento asfáltico da rua Anacleto da Silva, entregue à população no sábado, 16. Foram utilizadas cerca de 1.100 toneladas de massa asfática distribuídas pelos mais de 8.600 metros da rua.

Publicidade

Os moradores da Vila Ayrosa contam ainda com um novo pronto-socorro, todo reformado e modernizado e entregue à população no início de junho, juntamente com a Unidade Básica de Saúde (UBS) “Darcy Alves”.

A UBS teve parte do piso, do telhado e vidros da recepção trocados, além de receber adequações elétrica e hidráulica, pintura geral e instalação de pias para higienização das mãos dentro dos consultórios.