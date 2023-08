Rogério Lins promete ampliar linhas de ônibus na região de Quitaúna

Durante reunião do mutirão “Amor por Osasco” com moradores de Quitaúna, no início desta semana, o prefeito Rogério Lins (Podemos) informou que pretende ampliar as linhas de ônibus que atendem o bairro e o entorno.

“Vamos ampliar as opções de linhas para essa região quando for inaugurada a universidade (Universidade Federal de São Paulo, Unifesp), porque muitos estudantes precisarão se deslocar pela cidade”, declarou o prefeito.

Na oportunidade, Lins anunciou também que o Parque Clóvis Assaf, na Cidade das Flores, será revitalizado nos próximos meses. “As melhorias serão como as que fizemos no Parque da Fito, com nova iluminação, jardinagem, área de playground e outras benfeitorias”, disse o prefeito, ao lembrar que outras ações já foram realizadas naquela região, como a reforma da Emef Elza de Carvalho.

Rogério Lins informou ainda sobre os investimentos realizados nos últimos anos na Educação, com a implantação de lousas digitais, entrega de uniformes, mochilas, material escolar e de 24 mil notebooks para professores e alunos do terceiro ao quinto anos do ensino fundamental.

“É com investimentos em tecnologia e na qualidade do ensino que garantiremos um futuro melhor para nossos jovens. Muitas empresas de tecnologia vieram para Osasco e outras estão chegando. Então, temos que preparar nossos jovens, porque queremos que futuramente eles ocupem essas vagas de emprego”, comentou o chefe do Executivo.

O mutirão ocorre simultaneamente em Quitaúna, Vila Militar e Jardim São Pedro. Nos últimos anos a região recebeu obras de infraestrutura da Prefeitura, como instalação de lâmpadas de Led em vias públicas, recapeamento de ruas e avenidas do programa asfalto novo e construção de creches.