Rogério Lins retoma visitas surpresa para vistoriar atendimento na Saúde

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, fez, na sexta-feira, 8, uma visita surpresa ao Pronto Socorro “André Sacco”, na Vila Pestana, que passou por ampla reforma e voltou a atender o público dia 4. Por cerca de 40 minutos, o chefe do Executivo, que estava acompanhado do secretário de Saúde, José Carlos Vido, conversou com munícipes que passaram pelo local em busca de atendimento para saber como anda o atendimento na unidade.

Publicidade

Na visita, Lins conversou com pacientes nas áreas de atendimento, ambulatorial, internação, observação psiquiátrica e sala de soro.

A estudante Yasmin Cristina estava acompanhando a avó Maria Amorim, que é hipertensa e já havia sido medicada. “A triagem foi rápida e a medicação só demorou um pouco porque tinha uma outra senhora que precisava tomar soro e não estavam encontrando a veia. No mais, foi tudo bem. Acho que melhorou bem o atendimento aqui e também as condições do prédio”, disse.

Segundo o prefeito, as visitas às unidades vão continuar. “Não adianta só reformar. É preciso ouvir o que as pessoas estão dizendo, para sabermos se de fato houve melhora no atendimento, se está faltando médico, se estão sendo bem atendidas. É ouvindo as pessoas que saberemos onde precisamos melhorar ”, explicou.

Reforma

O Pronto Socorro foi totalmente reestruturado. A sala de emergência, as alas de observações clínica – masculina e feminina –, o posto de enfermagem, a sala de medicação e os consultórios ganharam reforma geral.

Publicidade

Também houve recuperação do teto de gesso, troca de parte do telhado, instaladas novas identificações dos leitos, aquisição e reforma de mobiliários e troca de equipamentos médico-hospitalares, como monitores e respiradores.

Além da reforma, o terreno ao lado do PS foi limpo. Do local foram removidos 92 veículos inservíveis, que serão leiloados futuramente pela Secretaria de Transportes e da Mobilidade.